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Над Брянской, Курской и Калужской областями сбили 19 БПЛА

Российские средства противовоздушной обороны уничтожили за ночь 19 украинских беспилотников над Брянской, Курской и Калужской областями. Об этом сообщает ТАСС.

В Минобороны уточнили, что 16 БПЛА были сбиты над Брянской областью, 2 — над Курской, и 1 — над Калужской областью.

США рассчитывают, что встречи Трампа с Путиным и с Зеленским состоятся очень скоро

Пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт отметила, что американский президент Дональд Трамп хочет, чтобы сделка по редкоземельным металлам между Киевом и Вашингтоном была подписана. Об этом сообщает ТАСС.

Она также добавила, что Трамп ожидает скорой встречи с президентами России и Украины, Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским соответственно.

Ливитт подчеркнула, что подписание сделки будет правильным шагом, учитывая поддержку Украины со стороны американских налогоплательщиков.

Захарова усомнилась в искренности Франции и Британии при голосовании в ООН

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отметила, что резолюция Совета Безопасности ООН без осуждения России имеет приоритет перед резолюцией Генеральной Ассамблеи. Об этом сообщает ТАСС.

Она также выразила сомнение в искренности голосов Франции и Великобритании по резолюциям, касающимся украинского кризиса, указывая на их непоследовательность. Захарова подчеркнула, что резолюция СБ задает правильные рамки и призывает к миру.

В РФ разработали облегченную ракету, которая находит цель с помощью видеокамеры

Челябинский конструктор Александр Родиков разработал первую в мире ракету, которая ориентируется в пространстве и находит заданную цель с помощью видеокамеры. Об этом сообщает ТАСС.

Эта ракета весит в два раза меньше, чем боеприпас для переносного зенитного ракетного комплекса "Игла", и может запускаться как с летательных аппаратов, так и с земли.

По словам разработчика, ракета летит к цели в режиме полного радиомолчания и может преодолевать расстояние на максимально низкой высоте, огибая рельеф местности.

Трамп ответил отрицательно на вопрос об участии США в восстановлении Украины

Президент США Дональд Трамп назвал странным вопрос о готовности Соединенных Штатов участвовать в восстановлении Украины. Об этом сообщает ТАСС.

Он отметил, что США уже вложили около $350 миллиардов в помощь Украине. Трамп сделал это заявление на пресс-конференции после переговоров с президентом Франции Эмманюэлем Макроном.