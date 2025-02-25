Опубликована карта ущерба для Лондона от потенциального ядерного взрыва

В Великобритании опубликовали карту ущерба для Лондона, если произойдет ядерный взрыв на фоне эскалации конфликта России и Украины. Об этом написало издание Daily Express.

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Журналисты установили четыре зоны поражения в случае применения ядерной бомбы «Тополь СС-25» мощностью в 800 килотонн. По словам авторов материала, при таком сценарии центральная часть Лондона исчезнет с лица земли.

Предполагается, что во второй зоне британской столицы обрушатся здания, в третьей горожане получат серьезные ожоги тела. Четвертую определили на окраине Лондона: по мнению журналистов, там произойдут небольшие взрывы.

Пентагон смоделирует последствия ядерного взрыва в России и Европе

Ранее в Британии заявили о нехватке солдат для отправки на Украину. С таким мнением выступил экс-глава генштаба вооруженных сил страны Дэвид Ричардс.