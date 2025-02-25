Рубио: США хотят обсудить с РФ, на что она готова пойти для решения на Украине

Соединенные Штаты на следующих этапах переговоров с Россией намерены определить, что требуется от Москвы в целях решения конфликта на Украине. Об этом заявил госсекретарь США Марко Рубио в беседе с Breitbart News.

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"Следующим шагом (после переговоров России и США в Эр-Рияде – прим. ред.) будет встретиться с ними (представителями РФ - прим. ред.) вновь на определенном этапе, собрав правильных людей, и приступить к определению того, что потребуется от России, чтобы прекратить конфликт", - подчеркнул он.

До этого спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству, глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев заявлял, что Россия готова развивать экономические связи с США.

Переговоры РФ и США в Эр-Рияде 18 февраля были посвящен восстановлению сотрудничества по целому ряду экономических проектов, а также подготовке возможных контактов по украинскому урегулированию и организации встреч двух президентов.