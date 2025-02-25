Уиткофф отложил поездку на Ближний Восток из-за переговоров по Украине

Спецпосланник президента США Стивен Уиткофф отложил поездку на Ближний Восток в связи с переговорами по мирному урегулированию на Украине. Об этом сообщил в X корреспондент портала Axios Барак Равид.

Круг полномочий Уиткоффа изначально охватывал Ближний Восток, но затем был фактически расширен и на Россию с Украиной.

"Уиткофф отложил свою поездку на Ближний Восток на несколько дней. Американский источник сообщил мне, что причина в дипломатических усилиях по России и Украине", - отметил журналист.

Эмиссар ранее сообщил, что на неделе направится с визитом на Ближний Восток для переговоров по палестино-израильскому конфликту.

Российская и американская делегации 18 февраля в Эр-Рияде провели переговоры, которые продлились около 4,5 часа. Россию на встрече представляли глава МИД Сергей Лавров, помощник главы государства Юрий Ушаков и глава РФПИ Кирилл Дмитриев.

От США на переговорах в Саудовской Аравии присутствовали госсекретарь Марко Рубио, помощник президента по нацбезопасности Майк Уолтц и Уиткофф. По словам Ушакова, делегации провели серьезный разговор по всем вопросам, которые хотели затронуть, в том числе обсудили сближение позиций РФ и США и контакты по Украине.