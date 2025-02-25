Судьба Одессы может стать ключевым моментом в диалоге между Россией и США. По мнению политического аналитика Андрея Пинчука, этот вопрос крайне важен.

«Одесса выразила свою позицию еще в 2014 году, когда местные жители заявили о создании Одесской Народной Республики. Однако трагические события 2 мая в Доме профсоюзов, когда радикалы совершили массовое убийство, уничтожили эти надежды. Несмотря на это, сопротивление продолжалось», – передает телеканал «Царьград».

Пинчук считает, что восстановление статуса порто-франко, который когда-то был у Одессы, могло бы стать решением. Это подняло бы роль местного самоуправления и не противоречило бы европейским нормам, к которым стремится Киев. Эксперт также подчеркивает необходимость демилитаризации Одессы, учитывая ее использование кораблями НАТО до начала СВО.

По мнению Пинчука, подобный автономный статус позволит перезагрузить весь регион и постепенно отделиться от Украины. Напомним, портал 360.ru сообщал, что военкоры сообщили о мощном ударе по Одессе. Фото: unsplash.com