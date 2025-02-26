Зеленский подтвердил встречу с Трампом

Президент Украины Владимир Зеленский подтвердил встречу с американским лидером Дональдом Трампом, запланированную на 28 февраля.

Об этом говорится в обращении политика, опубликованном в его Telegram-канале.

«Наши команды работают с Америкой. Мы готовимся к переговорам уже в эту пятницу. Встречусь с президентом Трампом. Для меня и всех нас в мире важно, чтобы помощь Америки не была остановлена», — сказал Зеленский.

Ранее Трамп сообщил, что Зеленский прибудет в Вашингтон 28 февраля для подписания сделки о добыче редкоземельных металлов на территории Украины.

Днем 26 февраля пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков заявил, что Кремль не комментирует планы Зеленского подписать с Соединенными Штатами сделку по редкоземельным металлам.