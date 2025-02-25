Трамп: у России есть множество товаров, в которых заинтересованы США

Президент США Дональд Трамп перед переговорами в Белом доме со своим французским коллегой Эммануэлем Макроном заявил, что Россия обладает множеством товаров, представляющих интерес для Соединённых Штатов, включая редкоземельные элементы.

Трамп: у России есть множество товаров, в которых заинтересованы США
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«Да, мы пытаемся заключить несколько сделок по экономическому развитию. У них есть много того, что мы хотим, а там посмотрим. Не знаю, удастся ли это осуществить, но мы бы с удовольствием это сделали, если сможем», — цитирует политика ТАСС.

При этом Трамп подчеркнул, что первое, что необходимо сделать, это прекратить военные действия.

Ранее Трамп рассказал, что обсуждает с президентом России Владимиром Путиным крупные сделки по экономическому развитию.

Также он заявил о намерении встретиться с российским лидером.

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