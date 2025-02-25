Трамп: у России есть множество товаров, в которых заинтересованы США

Президент США Дональд Трамп перед переговорами в Белом доме со своим французским коллегой Эммануэлем Макроном заявил, что Россия обладает множеством товаров, представляющих интерес для Соединённых Штатов, включая редкоземельные элементы.

«Да, мы пытаемся заключить несколько сделок по экономическому развитию. У них есть много того, что мы хотим, а там посмотрим. Не знаю, удастся ли это осуществить, но мы бы с удовольствием это сделали, если сможем», — цитирует политика ТАСС.

При этом Трамп подчеркнул, что первое, что необходимо сделать, это прекратить военные действия.

Ранее Трамп рассказал, что обсуждает с президентом России Владимиром Путиным крупные сделки по экономическому развитию.

Также он заявил о намерении встретиться с российским лидером.