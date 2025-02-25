Трамп отменил требование о соблюдении прав человека к получателям оружия США

Администрация президента США Дональда Трампа отменила введенное его предшественником Джо Байденом требование к получателям американских вооружений о том, что они обязаны соблюдать международное гуманитарное право. Об этом сообщила газета The Washington Post со ссылкой на источники.

По данным собеседников издания из числа бывших и действующих американских официальных лиц, речь идет об отмене меморандума под названием NSM-20, который Байден подписал в феврале 2024 года. The Washington Post также отмечает, что данный документ был принят Байденом на фоне попыток США "совместить свою поддержку войны Израиля против боевиков ХАМАС в секторе Газа с возрастающей тревогой по поводу жертв среди гражданского населения" в результате этого конфликта.

В частности, меморандум требовал от получающих американское вооружение союзников США предоставить письменные гарантии, что использование этого оружия не будет нарушать международное гуманитарное право, иначе дальнейшие поставки будут приостановлены. Кроме того, эти страны должны были содействовать поставке Соединенными Штатами гуманитарной помощи.

Как пишет издание, отказ от этих ограничений произошел на фоне того, что администрация Трампа "ставит на внешнюю политику США свой ярлык - America first ("Америка прежде всего" - прим. ТАСС)".