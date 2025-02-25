ЦТАК: делегация Трудовой партии Кореи прибыла в Москву

Делегация Трудовой партии Кореи (ТПК) во главе с членом политбюро ЦК партии Ли Хи Ёном 24 февраля прибыла в Москву. Об этом сообщает Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК). В публикации отмечается, что в аэропорту делегацию встретили посол Северной Кореи в России Син Хон Чхоль и заместитель председателя комиссии генсовета "Единой России" по международному сотрудничеству Андрей Климов, а также сотрудники посольства КНДР и представители руководства "ЕР".

В июне 2024 года президент РФ Владимир Путин посетил Северную Корею, где подписал Договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между Россией и КНДР. Он был ратифицирован Госдумой 24 октября и включает 23 статьи, касающиеся расширения сотрудничества в торговле, экономике, инвестициях, науке и технологиях, включая космические исследования и мирный атом.

Договор о стратегическом партнерстве между Россией и Северной Кореей вступил в силу 4 декабря после обмена грамотами между заместителями глав МИД двух государств в Москве. Документ отвечает целям построения нового справедливого многополярного мира, отметили во внешнеполитическом ведомстве.