Лондон не исключает возможности возвращения Москвы в состав G7

В Великобритании не исключают возможности возвращения России в состав G7.

Об этом в интервью Times Radio заявил замглавы МВД Соединённого Королевства Дэн Джарвис.

«Этот вопрос будет обсуждаться с международными союзниками», — ответил чиновник на вопрос, следует ли разрешить России присоединиться к G7.

Ранее американский лидер Дональд Трамп выступил за восстановление G8 с участием России.

Позже министр иностранных дел Германии Анналена Бербок заявила, что страны G7 не станут сотрудничать с Россией в рамках международного клуба.