Times Radio: Лондон не исключает возможности возвращения Москвы в состав G7
В Великобритании не исключают возможности возвращения России в состав G7.
Об этом в интервью Times Radio заявил замглавы МВД Соединённого Королевства Дэн Джарвис.
«Этот вопрос будет обсуждаться с международными союзниками», — ответил чиновник на вопрос, следует ли разрешить России присоединиться к G7.
Ранее американский лидер Дональд Трамп выступил за восстановление G8 с участием России.
Позже министр иностранных дел Германии Анналена Бербок заявила, что страны G7 не станут сотрудничать с Россией в рамках международного клуба.