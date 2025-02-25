Рубио высказался о «враждебных» резолюциях в ООН по Украине

Враждебные резолюции Генеральной Ассамблеи (ГА) ООН не способствуют завершению конфликта на Украине, считает госсекретарь США Марко Рубио.

В своем интервью порталу Breitbart News он заявил, что в Белом доме не считают, что принятие в ООН "чего-либо враждебного по отношению к любой из сторон (конфликта), способствует урегулированию конфликта".

Госсекретарь США пояснил, что Белый дом пытался привлечь Украину на свою сторону, но не нашел понимания, поскольку украинцы "захотели продвигать свой проект резолюции".

Тогда Штаты направили в Совет Безопасности свой проект резолюции, который, как считает Рубио, "содержал очень справедливые формулировки", в частности такие: "Война - это плохо" и ей "должен быть положен конец".

США также напоминают ООН, сказал госсекретарь США, что задача организации "завершать войны", а не раздувать их.

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Он также заявил, что принятие резолюции ООН не положит конфликту конец, "но я, - добавил Рубио, - точно считаю, что выбранные нами формулировки… будут способствовать миру".

Напомним, что накануне Совбез ООН проголосовал за американскую резолюцию по конфликту на Украине.

Голосование в Генеральной Ассамблее прошло по двум резолюциям. Одну подготовили киевские власти совместно с рядом европейских стран антироссийской направленности, вторую предложили США в более нейтральных тонах. Обе резолюции были приняты Генассамблеей, но некоторые страны ЕС внесли в американский документ антироссийские поправки, после чего Штаты воздержались от голосования.

По словам представителя России при ООН Василия Небензи, поправки исказили суть американского проекта резолюции.