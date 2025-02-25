Литва начала демонтаж ЛЭП на границе с Россией

Литва начала демонаж линий электропередач на границе с Калининградской областью России, об этом сообщил министр энергетики республики Жигимантас Вайчюнас. Его слова приводит радио Sputnik Литва.

Компания Litgrid приступила к сносу опор ЛЭП Круонисская гидроаккумулирующая электростанция — Советск 24 февраля. Оставшуюся часть линии используют для соединения ГЭС с трансформаторными подстанциями Битенай.

Вайчюнас отметил, что демонтаж имеет не только символическое, но и практическое значение. Освободившиеся земли, около 900 гектаров, будут использоваться фермерами, а часть демонтированной инфраструктуры передадут Украине.

Латвия, Литва и Эстония окончательно отключились от совместной с Россией и Белоруссией энергетической системой БРЭЛЛ 8 февраля. Впервые о возможном выходе из советского контура республики говорили еще в 2017 году, а официально решение было принято в 2019-м. Тогда же сроком отключения был назван 2025 год. От импорта российской электроэнергии страны отказались еще в 2022 году, они объясняли свое решение стремлением к энергонезависимости от России.