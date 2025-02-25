Макрон заявил, что выступает за возобновление диалога по Украине с Путиным

Многие страны ЕС и за его пределами готовы отправить войска на Украину в качестве гарантий после подписания мирного соглашения, заявил президент Франции Эммануэль Макрон.

«Как я уже сказал, я провёл переговоры со всеми нашими союзниками, и несколько стран, как европейских, так и неевропейских, готовы принять участие в этих усилиях», — цитирует политика РИА Новости.

Макрон подчеркнул, что данные войска будут ограничены по определению и будут обозначать «солидарность».

Ранее французский лидер заявил, что Париж и Лондон подготовили план по гарантиям безопасности для Украины, который может дойти до отправки военных.

Кроме того, Макрон выразил предположение, что перемирие на Украине может быть достигнуто в течение нескольких недель.