Вучич заявил, что Сербия проголосовала за резолюцию по Украине «по ошибке»

Президент Александр Вучич заявил, что его страна проголосовала в Генассамблее ООН за резолюцию по Украине от Европы «по ошибке». Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на TV Happy.

По словам Вучича, сербская сторона хотела воздержаться от голосования. В связи с этим он принес извинения гражданам своей страны за эту ошибку. Как уточнил Вучич, ошибка затронула только инициативу стран Европы —за резолюцию от США представители Сербии проголосовали верно.

«Думаю, что Сербия совершила ошибку, извиняюсь перед гражданами Сербии и несу ответственность. <...> Мы проголосовали за европейскую резолюцию, а за американскую резолюцию мы проголосовали как надо, воздержались. И по европейской резолюции должны были воздержаться», — заявил он.

Ранее власти Сербии обвинили в незаконной слежке за гражданами страны.