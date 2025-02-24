Стало известно о госпитализации главы Нового банка развития БРИКС

Главу Нового банка развития БРИКС Дилму Руссефф госпитализировали в больницу в Шанхае. Об этом сообщает издание Globo.

Отмечается, что Руссефф была госпитализирована в больницу в понедельник, 24 февраля. По предварительным данным, у нее поднялось давление, была рвота и головокружение.

В настоящее время состояние Руссефф оценивается как стабильное, однако все намеченные на 24 февраля планы она отменила.

Напомним, что Руссефф была назначена на пост главы Нового банка развития БРИКС в 2023 году. До этого она занимала пост президента Бразилии.