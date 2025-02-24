Макрон положил руку на колено Трампу во время встречи в Белом доме

Президент Франции Эммануэль Макрон положил руку на колено своего американского коллеги Дональда Трампа, когда политики встретились в Белом доме. Об этом сообщает РИА Новости.

Жест Макрона попал на запись видеокамер — это произошло во время общения политиков с прессой. При этом, когда сам Трамп попытался сделать тоже самое, Макрон остановил главу Белого дома. В результате оба президента некоторое время сидели, держась за руки.

Ранее Макрон заявил о том, что у Франции и Британии готов собственный план по Украине.