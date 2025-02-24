Путин: Трамп хочет оздоровить Украину, убрав токсичного Зеленского

Президент России Владимир Путин выразил мнение, что лидер США Дональд Трамп стремится улучшить политическую ситуацию на Украине. Об этом Путин сказал в интервью Павлу Зарубину.

«Трамп хочет что сделать — как мне представляется — хочет оздоровить политическую обстановку на Украине. Консолидировать общество, создать условия для выживания украинского государства», — заявил Путин в интервью, которое транслировалось на телеканале «Россия 1».

Зеленский — фактор разложения армии Украины и общества, заявил президент России. По его словам, Украине на руку его замена. Зеленский остается «токсичной фигурой», отметил Путин.