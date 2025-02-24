Макрон подтвердил готовность отправить войска на Украину

Париж готов предоставить гарантии безопасности Украине, в том числе с помощью отправки на ее территорию своих войск после завершения конфликта. Об этом заявил президент Франции Эммануэль Макрон, передает ТАСС со ссылкой на Елисейский дворец.

По его словам, Париж «должен и может предоставить Киеву гарантии безопасности». Макрон уточнил, что они могут включать в себя отправку европейских миротворческих сил после завершения конфликта.

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При этом президент Франции отметил, что «войска ЕС не должны находиться на переднем крае, их присутствие станет гарантией для Украины».

«Эти войска не должны участвовать в военных действиях. Они должны поддерживать мир», — заключил Макрон.

Напомним, что дискуссии о возможной отправке западных военных на Украину ведутся не первый месяц. Ключевыми сторонниками этой идеи являются Великобритания и Франция.