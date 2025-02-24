Макрон подтвердил готовность отправить войска на Украину

Париж готов предоставить гарантии безопасности Украине, в том числе с помощью отправки на ее территорию своих войск после завершения конфликта. Об этом заявил президент Франции Эммануэль Макрон, передает ТАСС со ссылкой на Елисейский дворец.

Макрон подтвердил готовность отправить войска на Украину
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По его словам, Париж «должен и может предоставить Киеву гарантии безопасности». Макрон уточнил, что они могут включать в себя отправку европейских миротворческих сил после завершения конфликта.

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При этом президент Франции отметил, что «войска ЕС не должны находиться на переднем крае, их присутствие станет гарантией для Украины».

«Эти войска не должны участвовать в военных действиях. Они должны поддерживать мир», — заключил Макрон.

Напомним, что дискуссии о возможной отправке западных военных на Украину ведутся не первый месяц. Ключевыми сторонниками этой идеи являются Великобритания и Франция.

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