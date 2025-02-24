СМИ: Трамп дважды унизил Макрона во время его визита в Белый дом

В понедельник днем Дональд Трамп, похоже, дважды унизил президента Франции Эмманюэля Макрона, когда не поздоровался с ним по прибытии в Белый дом, а затем усадил его рядом со своим столом в Овальном кабинете.

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На кадрах, размещенных на сайте Daily Mail, видно, как президент Франции подъезжает к официальной резиденции Трампа на черном автомобиле, прежде чем его приветствует начальник протокола Белого дома Моника Кроули. Кроме того, изображения показали, что Макрон находится в самом углу стола Трампа в Овальном кабинете во время звонка в Zoom с мировыми лидерами, в то время как президент США просторно сидит посередине. Макрон стал вторым европейским лидером, встретившимся в понедельник с Трампом в Белом доме после президента Польши Анджея Дуды, которому американский президент выделил 10 минут своего драгоценного времени.

Макрон заявил о готовом плане Франции и Британии по Украине

Трамп вызвал шок в Европе, раскритиковав украинского президента и заявив, что вооруженный конфликт начала Украина, а не Россия. Перед визитом Макрон заявил, что представит Трампу аргументы о том, что "не в его интересах прогибаться под Москву".

"Я скажу ему: в глубине души вы не можете быть слабым перед лицом президента (Путина). Это не вы, это не то, из чего вы сделаны, и это не в ваших интересах", - сказал он во время сессии вопросов и ответов в социальных сетях.

Однако Трамп не только не стал выслушивать Макрона, который долгое время, после ухода с поста канцлера Германии Ангелы Меркель, пытался позиционировать себя в качестве европейского лидера, но в прямом и переносном смысле указал обитателю Елисейского дворца его место за столом. В четверг в Белом доме ожидают визита британского премьера Кира Стармера, который объявил о новых санкциях в отношении Москвы и заявил, что Трамп "изменил глобальный разговор" вокруг Украины. Его помощники позже уточнили: Стармер имел в виду, что Трамп изменил разговор "к лучшему".

Столкнувшись с Дональдом Трампом, Эмманюэль Макрон заявил на совместной пресс-конференции, что Европа готова "укрепить" свою оборону, передает французский телеканал BFMTV. Сам Трамп, сидя рядом с Макроном на пресс-конференции, высоко оценил лидерские качества премьер-министра Италии Джорджи Мелони. "Она великий лидер", - сказал он прессе, прежде чем напомнить, что Италия является "очень важным" союзником Соединенных Штатов. Трамп также заявил, что ведет "серьезные переговоры с президентом России Владимиром Путиным о прекращении войны и крупных сделках по экономическому развитию, которые будут заключены между Соединенными Штатами и Россией". "Переговоры продвигаются очень хорошо!" - заключил он.