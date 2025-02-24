Макрон сделал заявление по вопросу о конфискации активов России

Конфискация замороженных российских активов противоречит международному праву, которое необходимо уважать, заявил президент Франции Эммануэль Макрон в ходе встречи с главой США Дональдом Трампом в Белом доме. Об этом пишет «Парламентская газета».

Ранее сообщалось, что американский лидер принял французского коллегу в Белом доме, но не посчитал необходимым встретить его у входа в здание.

«Можно забрать дивиденды от замороженных активов, но невозможно забрать сами активы. Это противоречит международному праву, а мы хотим его соблюдать», — отметил Макрон.

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Напомним, что 28 февраля 2022 года президент Франции потребовал провести полную инвентаризацию финансовых активов, недвижимости, яхт, автомобилей класса люкс, принадлежащих россиянам, попавшим под европейские санкции.

В марте 2024 года Макрон выступил с критикой предложения об изъятии Евросоюзом замороженных российских активов для финансирования Украины.

«Мы не поддерживаем действия, которые противоречат международному праву, и начало таких дискуссий, которые, как мне кажется, ослабят Европу, где эти активы находятся», — разъяснил французский лидер.

Летом 2024 года администрация США сообщила, что Вашингтону удалось добиться соглашения с Парижем по вопросу об использовании прибыли от замороженных российских активов для помощи Украине.