Польский политик назвал немецкую партию АДГ угрозой для Польши

Спикер сейма Польши Шимон Холовня назвал немецкую правую партию «Альтернатива для Германии» (АДГ) угрозой для страны, поскольку она хочет «продать Польшу России». Об этом пишет РИА Новости.

«Альтернатива для Германии» является угрозой для Польши, и чем раньше мы все это поймем, тем лучше», — сказал он.

По его словам, АДГ хочет «продать Польшу России».

Холовня пообещал не организовывать никаких встреч с участием «этой пророссийской» партии и не допускать «братания» польского сейма с людьми из АДГ, которые «хотят делать бизнес с Россией» и продать ей Польшу.

В Германии прошли досрочные парламентские выборы. Выиграл консервативный блок ХДС/ХСС Фридриха Мерца, который станет канцлером ФРГ. Второе место с историческим результатом заняла правая «Альтернатива для Германии», с которой все основные партии уже отказались формировать коалицию из-за ее радикальных взглядов и антимиграционной риторики. Социал-демократы канцлера Олафа Шольца показали худший результат со времен Второй мировой войны, который он сам называл «горьким». Подробнее – в материале «Газеты.Ru».