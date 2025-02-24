Назван ответственный за безопасность Украины после урегулирования конфликта

Президент США Дональд Трамп заявил, что обеспечение безопасности Украины после урегулирования конфликта ляжет на страны Европы. Его слова приводит РИА Новости.

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Трамп подчеркнул, что Европа ответит за безопасность Украины после урегулирования конфликта. По его словам, страны будут «следить за тем, чтобы ничего не произошло».

«Я думаю, как только мы уладим конфликт, на Украине больше не будет войны», — отметил он на пресс-конференции с президентом Франции Эммануэлем Макроном.

Ранее Макрон заявил о готовом плане Франции и Британии по Украине. «То, что мы подготовили с британскими коллегами, это то, что мы готовы предоставить гарантии безопасности Украине, которые могут дойти до отправки военных», — уточнил он.