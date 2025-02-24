Слова Рябкова о переговорах РФ и США вызвали тревогу на Украине

Британский новостной сайт UnHerd утверждает, что слова замминистра иностранных дел России Сергея Рябкова о новом раунде дипломатических переговоров между РФ и США вызвали тревогу на Украине.

Как сообщает издание, текущая неделя может стать решающей для переговоров. При этом автор материала считает, что соглашение между Россией и США по Украине может не отвечать интересам последней.

«Пожалуй, самым тревожным сигналом для Киева стало вчерашнее заявление заместителя министра иностранных дел России Сергея Рябкова, который сообщил, что Москва и Вашингтон продолжат двусторонние переговоры <...> и что в конце этой недели руководители ведомств проведут встречи, чтобы добиться “ощутимого прогресса”», — сообщает издание.

Помимо этого в статье указывается, что в данный момент США открыто отдают приоритет отношениям с Россией, а не интересам Украины. При этом, даже предложение Зеленского уйти с поста в обмен на место Украины в НАТО, по мнению автора издания, не исправит положение Киева.

«Несмотря на все самопожертвование Зеленского, перспектива членства в НАТО остается маловероятной. Кремль уже решительно отверг предыдущие предложения США о том, что Украина могла бы присоединиться к НАТО после перерыва в 20 лет. Членство в ЕС, европейские гарантии безопасности и европейские миротворцы, скорее всего, сформируют контуры соглашения, но США, скорее всего, дистанцируются», — пишет источник.

Ранее Зеленский заявил о намерении завершить конфликт в этом году.