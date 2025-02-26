Трамп сделал заявление о намерениях приобретать природные ресурсы России

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп заявил о желании Вашингтона приобретать природные ресурсы не только Украины, но и Российской Федерации. Об этом сообщает РИА Новости.

Отвечая на вопрос журналистов о сделке по минералам с Украиной, Трамп сказал, что хочет купить минералы и российских земель. Глава Белого дома отметил, что Россия тоже обладает очень хорошими редкоземельными элементами.

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Президент США подчеркнул взаимную выгоду Вашингтона и Москвы в случае достижения подобных сделок и намекнул на возможность заключения таких соглашения.

25 февраля пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт сообщила, что американская администрация надеется на скорые встречи Трампа, президента России Владимира Путина и Владимира Зеленского.

12 февраля Трамп и Путин провели первые переговоры после избрания республиканца. В Кремле сообщали, что в ходе них президент России пригласил своего американского коллегу в Москву.

Ранее в Вашингтоне заявили, что США пересматривают позицию по России и Украине.