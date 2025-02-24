Трамп назвал сроки завершения конфликта на Украине
Президент США Дональд Трамп заявил на брифинге, что конфликт на Украине может быть урегулирован в течение ближайших недель. Об этом пишет РИА Новости.
Американский лидер заметил, что конфликт на Украине может перерасти в третью мировую войну. Он добавил, что США намерены не допустить такого исхода.
«Мы пытаемся завершить военные действия между Россией и Украиной, и мы продвинулись далеко за короткий период», — отметил Трамп.
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По его словам, 9 мая — слишком ранний срок для поездки в Москву, но он хочет приехать в подходящее время.
Президент уточнил, что в ближайшее время может встретиться с Владимиром Зеленским для подписания соглашения по природным ресурсам.