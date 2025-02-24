Трамп назвал сроки завершения конфликта на Украине

Президент США Дональд Трамп заявил на брифинге, что конфликт на Украине может быть урегулирован в течение ближайших недель. Об этом пишет РИА Новости.

Американский лидер заметил, что конфликт на Украине может перерасти в третью мировую войну. Он добавил, что США намерены не допустить такого исхода.

«Мы пытаемся завершить военные действия между Россией и Украиной, и мы продвинулись далеко за короткий период», — отметил Трамп.

Трамп раскрыл подробности переговоров с Россией

По его словам, 9 мая — слишком ранний срок для поездки в Москву, но он хочет приехать в подходящее время.

Президент уточнил, что в ближайшее время может встретиться с Владимиром Зеленским для подписания соглашения по природным ресурсам.