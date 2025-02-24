Названы две неожиданные страны, выступившие против антироссийской резолюции

Израиль проголосовал против резолюции Генеральной Ассамблеи ООН, осуждающей Россию за действия на Украине, присоединившись к позиции США и РФ, сообщает Telegram-канал «Политика страны». При голосовании по альтернативной резолюции, предложенной Вашингтоном, Израиль воздержался.

Ранее Генеральная Ассамблея ООН одобрила антироссийскую резолюцию по конфликту на Украине. За документ проголосовали 93 страны, против выступили 18 государств, включая Китай, Иран и Белоруссию, а 65 стран, среди которых оказались Индия и Бразилия, воздержались. Резолюция, подготовленная Украиной и более чем 50 странами-партнерами, осуждает действия России и призывает к прекращению конфликта.

До этого США призвали отозвать проект резолюции Генассамблеи ООН с осуждением действий России. Вашингтон предложил альтернативный документ, в котором действия Украины и РФ приравниваются, а также выражается сожаление в связи с жертвами конфликта.

Генассамблея ООН приняла антироссийскую резолюцию по Украине

Накануне первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Светлана Журова объяснила, что отказ США поддержать антироссийскую резолюцию ООН может быть связан с предстоящими переговорами Дональда Трампа и Владимира Путина. По ее мнению, Трамп прислушался к доводам российского лидера, что повлияло на позицию Вашингтона. Журова также отметила, что прекращение санкций может стать шагом к завершению боевых действий, а риторика в международных отношениях постепенно меняется, включая давление США на Украину по финансовым вопросам.