Макрон заявил о готовом плане Франции и Британии по Украине

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что Париж и Лондон подготовили план по гарантиям безопасности для Киева. Трансляцию его выступления вел Елисейский дворец в социальной сети Х.

На встрече с американским президентом Дональдом Трампом Макрон рассказал, что план для Украины подготовили Франция и Британия.

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«То, что мы подготовили с британскими коллегами, это то, что мы готовы предоставить гарантии безопасности (Украине - ред.), которые могут дойти до отправки военных», — отметил он.

По словам французского лидера, военные не обязательно будут располагаться на линии фронта. В частности, они могут присутстовать в качестве гарантии.