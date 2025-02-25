Трамп захотел заставить Киев отдавать половину дохода от активов Украины в спецфонд

Президент США Дональд Трамп хочет заставить Киев отдавать половину доходов от ресурсов в специальный фонд восстановления Украины, его объем может достичь 500 миллиардов долларов, передает РИА Новости со ссылкой на проект соглашения.

«Соглашение о фонде предусматривает, что вклад Украины составит 50 процентов от доходов, полученных от природных ресурсов, инфраструктуры и других активов страны», — цитирует издание документ.

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Выплаты будут производиться до тех пор, пока общий объем средств не составит 500 миллиардов.

Украинский лидер Владимир Зеленский отказался подписывать первоначальный план сделки, который привез для согласования министр финансов США Скотт Бессент. Новый вариант соглашения об использовании полезных ископаемых, не являющийся также окончательным может быть подписан в ближайшее время.