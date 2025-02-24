Трамп раскрыл подробности переговоров с Россией

Глава США Дональд Трамп рассказал журналистам, что Вашингтон и Москва обсуждают «крупные экономические проекты» в рамках переговоров по Украине. Об этом пишет РИА Новости.

Американский лидер отметил, что ведет «серьезные обсуждения» с президентом России Владимиром Путиным по окончанию конфликта на Украине. Он добавил, что переговоры с Россией продвигаются «очень хорошо».

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Трамп заметил, что надеется на подписание сделки с Украиной по редкоземельных металлам в ближайшее время.

По его словам, Вашингтон не должен терять деньги на помощь Украине, сделка позволит это исправить.