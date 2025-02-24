Администрация Трампа хочет заменить Зеленского

Некоторые сотрудники администрации президента США Дональда Трампа хотят заменить Владимира Зеленского на «кого-то более сговорчивого». Об этом сообщает телеканал ABC со ссылкой на источники в Киеве.

Как сообщает издание, в администрации Трампа полагают, что Зеленского необходимо заменить на «более сговорчивого политика». По их мнению, это позволит быстрее достигнуть урегулирования украинского конфликта. При этом, на данный момент у Белого дома нет подходящей замены, а конституционные выборы во время боевых действий грозят Украине «абсолютным политическим хаосом».

«Некоторые фигуры в окружении Трампа хотят, чтобы Зеленского заменили более сговорчивым преемником, который в меньшей степени будет препятствовать спорным попыткам США навязать мирное соглашение», — сообщает издание.

Ранее Зеленский призвал Трампа как можно быстрее провести личную встречу.