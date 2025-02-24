Генассамблея ООН приняла антироссийскую резолюцию по Украине

Генеральная Ассамблея (ГА) ООН приняла антироссийскую резолюцию по Украине. За нее проголосовали 93 страны и только 18 были против, предает агентство РИА Новости.

«Генеральная Ассамблея ООН приняла антироссийскую резолюцию по Украине, передает корреспондент РИА Новости. За резолюцию проголосовали 93 страны, 18 были против, 65 воздержались», — передает корреспондент агентства.

Он отметил, что новый документ был составлен без участия США, которые ранее настаивали на нейтральном тексте.

Текст новой резолюции по Украине призывает Москву «немедленно вывести все вооруженные силы с территории Украины», а также завершить боевые действия.

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Уточняется, что действия, предпринимаемые Украиной, а также меры, предпринимаемые ВСУ в Курской области, не осуждаются и не упоминаются вовсе. Кроме того, в тексте новой резолюции нет упоминания о праве народов на самоопределение, которое закреплено в уставе ООН.

Ранее издание Financian Times сообщало о том, что Соединенные Штаты Америки призвали отозвать проект антироссийской резолюции, авторами которой выступил Евросоюз и Украина. Представители США предложили свой текст, в котором действия Украины приравнивались к действиям РФ.