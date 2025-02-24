Каллас в Грузии раскритиковали за «наглость и бессовестность»

Заявления верховного представителя Европейского союза по иностранным делам Каи Каллас о протестах в Грузии после выборов в парламенте являются наглостью. Об этом заявил вице-спикер парламента Грузии Гия Вольский, его слова приводит передает «Sputnik Грузия» в Telegram-канале.

«Что стало причиной насилия [в отношении протестующих]? То, что в полицию стреляли из пиротехники, поджигали улицы и здание парламента. Если вы это не анализируете, это наглость и бессовестность», — сказал политик.

Таким образом Вольский отреагировал на заявления Каллас о возможных санкциях против грузинского руководства за действия в отношении протестующих и назвал их необоснованными. Он подчеркнул, что санкционные ограничения могут вводиться только в отношении виновной стороны.

20 февраля министр иностранных дел Грузии Мака Бочоришвили заявила, что Евросоюз продолжает пытаться сменить демократически избранные власти Грузии.

Генеральный секретарь правящей партии «Грузинская мечта — Демократическая Грузия», мэр Тбилиси Каха Каладзе до этого говорил, что власти Грузии будут руководствоваться интересами своей страны, проводить политику, которая нужна ей, а не следовать указаниям избалованных бюрократов Европейского союза. Журналисты спросили Каладзе, каким будет ответ Тбилиси на слова главы МИД Эстонии Маргуса Цахкны о том, что правящая партия Грузии является «де-факто властью, у которой нет легитимности» в стране.