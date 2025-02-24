Страны «Большой семерки» (G7) не смогли согласовать заявление по Украине из-за позиции США. Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на источники.

По данным агентства, 24 февраля у лидеров группы была запланирована видеовстреча, посвященная третьей годовщине начала российской военной операции на Украине. По ее итогам лидеры должны были выпустить совместное заявление.

Источник подчеркнул, что согласовать документ все еще не удается, так как Соединенные Штаты выступают против включения в документ осуждающей Россию формулировки, которая перекликается с предыдущими заявлениями G7.

Журналисты уточнили, что американская сторона блокирует формулировку, где Россию называют «агрессором», возражает против включения в заявление призыва к ужесточению энергетических санкций против Москвы.

Представитель Белого дома отметил, что вскоре состоится еще одна встреча, на которой будет обсуждаться общая цель — прекращение украинского конфликта.