Южная Корея решила отменить санкционные ограничения на поставку в Россию медицинского оборудования, сообщило южнокорейское министерство промышленности, торговли и ресурсов.

Антироссийские ограничения в части экспорта этого оборудования будут отменены с 28 февраля, говорится в сообщении ведомства. Такое решение было принято из-за сложностей компаний-экспортеров с получением индивидуальных разрешений на экспорт.

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Так, в РФ с 28-го числа можно будет поставлять медицинское оборудование, которое носит гуманитарный характер, а вероятность его использования в военных целях является относительно небольшой. В пример приводятся рентгеновские аппараты и оборудование для создания рентгенографических снимков. При их экспорте будет достаточно предоставить обычные документы на поставку за рубеж, говорится в публикации министерства.