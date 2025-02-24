Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан высказался о будущем статусе Украины. Об этом сообщает РИА Новости.

Как заявил Орбан, будущий статус Украины должен регулироваться в рамках общих гарантий безопасности, поскольку страна снова станет буферной зоной между Россией и НАТО. Он также считает, что это будут решать не жители Европы.

«На мой взгляд, мирный договор должен гарантировать безопасность Венгрии и стран-членов НАТО, в соответствии с этим должен регулироваться статус Украины, которая снова становится промежуточной зоной», — заявил он.

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При этом Орбан также добавил, что вопрос принятия Украины в Евросоюз остается «исключительно европейским вопросом».

«Правительство уверяет парламент, что без решения венгров Украина не сможет стать членом Евросоюза. Могу сказать, что на сегодня не выполнено никаких условий для членства, сегодня это стало бы разрушением для венгерских аграриев и даже всей национальной экономики», — добавил Орбан.

Ранее Орбан заявил, что Украина не будет членом НАТО.