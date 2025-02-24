В ДР Конго неизвестная болезнь унесла жизни свыше 50 человек

Более 50 человек умерли от неизвестной болезни на северо-западе Демократической Республики Конго. Об этом сообщает Actualité со ссылкой на данные местных органов здравоохранения.

Уточняется, что вспышку неизвестного заболевания зафиксировали в районе города Басанкусу Экваториальной провинции.

«Более 943 случаев было выявлено с начала февраля, при этом 52 человека скончались, летальность составляет 5,5%», — говорится в тексте.

Первые случаи были зафиксированы 9 февраля. Среди симптомов болезни — лихорадка, озноб, головные и мышечные боли, суставная боль. При этом Минздрав республики исключил гипотезу о возможной эпидемии лихорадки Эбола, поскольку около 55% выполненных экспресс-тестов дали положительный результат на малярию.