В случае прекращения помощи США Украина, возможно, продержится на поле боя «всего несколько месяцев». С таким заявлением выступили в газете The New York Times, отметив, что после прихода к власти президента США Дональда Трампа киевский режим пришёл к «жестокому осознанию», что он больше не может полагаться на американскую поддержку. Напротив, утверждается, что США могут даже рассматриваться в качестве противника Украины.

«Если США перекроют поддержку, то Киев мог бы продолжать сопротивляться на поле боя сколько получится — возможно, всего лишь несколько месяцев», — передаёт ТАСС.

Мэр Красноармейска обратился к Зеленскому по-русски с призывом о мире

Ранее американский вице-президент Джей Ди Вэнс заявил, что Владимир Зеленский не хочет быстро заканчивать украинский конфликт.

В Financial Times при этом писали, что Зеленский может поехать в Вашингтон в ближайшие недели на сделку с Трампом.