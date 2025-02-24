В Польше высказались о прекращении конфликта на Украине

Плана прекращения боевых действий на Украине не существует. Об этом заявил спикер сейма Польши Шимон Холовня, передает РИА Новости.

Он вышел к журналистам после окончания заседания Совета национальной безопасности Польши.

«В данный момент нет конкретного плана окончания войны, которая идет на Украине», — сказал Холовня.

18 февраля в столице Саудовской Аравии Эр-Рияде прошли переговоры представителей США и России. Встреча длилась 4,5 часа, на ней обсуждалась в том числе организация контактов по урегулированию украинского конфликта. В частности, американский госсекретарь Марко Рубио и министр иностранных дел России Сергей Лавров договорились о создании переговорных групп по Украине.

Как отметил 19 февраля президент России Владимир Путин, Москва уделяет первостепенное значение разрешению ситуации на Украине. Глава государства добавил, что без повышения уровня доверия между Москвой и Вашингтоном невозможно разрешить украинский кризис.