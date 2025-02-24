Зеленский заявил о намерении завершить конфликт в этом году

Украина надеется завершить военный конфликт с Россией в этом году, а не через три года. Об этом заявил президент страны Владимир Зеленский, передает «РБК-Украина».

«Мы надеемся, что сможем закончить эту войну в этом году, а не через три года. Это очень сложная ситуация. Я не могу говорить о трех годах. Россия может вернуться через 10 лет, если мы не будем готовы», — сказал Зеленский.

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Ранее депутат Верховной Рады Александр Дубинский заявил, что Зеленский хочет продлить конфликт на Украине еще на несколько лет. По его словам, такой срок украинскому лидеру нужен, чтобы дождаться промежуточных выборов в Конгресс США и «лишить [президента США Дональда] Трампа большинства в нижней палате».

До этого Зеленский рассказал о планах Украины создать свой аналог НАТО. По его словам, для реализации подобного проекта стране нужно будет обеспечить «такое финансирование, контингенты и оборонное производство, которые будут означать гарантированный мир».