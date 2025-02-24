Борис Джонсон назвал «вымогательством» требования США к Украине по ископаемым

Бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон назвал потенциальное соглашение между Соединенными Штатами и Украиной по полезным ископаемым «вымогательством», однако заметил, что оно гарантирует сохранение независимости республики. Его слова приводит «Европейская правда».

«Да, это соглашение – это вымогательство. Но вспомните наш ленд-лиз. Нас просто обобрали, забрали наши военные базы, и мы до 2006 года расплачивались за эту помощь», – сказал Джонсон.

В то же время, по его словам, это соглашение гарантирует сохранение свободной Украины. Политик заверил, что понимает опасения Киева относительно последствий, но выразил убеждение, что его нужно подписать.

На Украине сообщили о завершающей стадии сделки по передаче ресурсов США

«Ведь там есть и хорошие вещи, например, о долгосрочном партнерстве с Соединенными Штатами. Вы ведь хотите такого партнерства именно с Соединенными Штатами, а не с Россией?» – сказал экс-премьер Британии заверив, что из документа может возникнуть «большая польза».

До этого британская газета Financial Times писала, что украинский лидер Владимир Зеленский на встрече с главой минфина США Скоттом Бессентом при обсуждении сделки по редкоземельным металлам «был очень зол», между сторонами произошел конфликт. По данным издания, Вашингтон требует 50% прав на редкоземельные металлы Украины и важнейшие полезные ископаемые страны, чтобы окупить затраченные деньги на поддержку Киева.

24 февраля стало известно, что в последнем черновом варианте документа больше не содержится положение о 100-процентном контроле США над инвестиционным фондом, который будет управлять всей деятельностью по редкоземельным ресурсам.