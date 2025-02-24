В Ватикане заявили об улучшении состояния Папы Римского

Состояние 88-летнего Папы Римского Франциска немного улучшилось, передает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу печати Святого престола.

"Клиническое состояние Папы в его критическом состоянии демонстрирует небольшое улучшение. Сегодня также не было зафиксировано ни одного эпизода астматических респираторных приступов; некоторые лабораторные тесты улучшились", – говорится в сообщении.

При этом в пресс-службе печати Святого престола подчеркнули, что врачи пока сохраняют осторожный прогноз.

Папа Римский был госпитализирован 14 февраля. В Ватикане тогда уточнили, что понтифик не находится на грани смерти, однако все мероприятия с его участием были отменены.

Позже выяснилось, что Папе Римскому диагностировали двустороннюю пневмонию. На тот момент его состояние оценивалось как стабильное, хотя общая клиническая картина квалифицировалась как сложная.

Затем у понтифика произошел затяжной астматический респираторный приступ, который потребовал применения кислорода. Анализы также выявили тромбоцитопению, связанную с анемией, из-за чего врачи провели переливание крови.