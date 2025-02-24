В Польше заявили, что отправка войск НАТО на Украину станет провокацией

Отправка войск НАТО на Украину станет провокацией против России. Такое заявление в интервью Do Rzeczy сделал польский генерал Вальдемар Скшипчак.

В Польше заявили, что отправка войск НАТО на Украину станет провокацией
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Он назвал разговоры об отправке на Украину войск НАТО «цирком».

«На основании какого мандата они собираются направить эти войска? От ООН такой инициативы не исходило. Это какие-то безумные идеи Парижа и Лондона, которые не имеют отношения к реальности. А реальность формируют президенты США и РФ Дональд Трамп и Владимир Путин. Если туда направят французские или британские войска, то есть войска НАТО, согласится ли на это Путин?» — сказал Скшипчак.

По его мнению, данная идея «свидетельствует о крайней безответственности политиков и их незнании происходящего на Украине и вокруг нее».

«Перемирие не обязательно означает, что Путин согласится на размещение на Украине войск НАТО. Напротив, направление туда войск альянса побудит его продолжать боевые действия. Это была бы провокация в отношении Путина», — пояснил генерал.

Также Скшипчак прокомментировал возможность участия Польши в военной миссии на Украине. Он считает, что такой шаг будет «необоснованным и очень опасным для Польши», поскольку страна уже «находится в состоянии гибридной войны на восточной границе и в Балтийском море».