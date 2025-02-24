В Польше заявили, что отправка войск НАТО на Украину станет провокацией

Отправка войск НАТО на Украину станет провокацией против России. Такое заявление в интервью Do Rzeczy сделал польский генерал Вальдемар Скшипчак.

Он назвал разговоры об отправке на Украину войск НАТО «цирком».

«На основании какого мандата они собираются направить эти войска? От ООН такой инициативы не исходило. Это какие-то безумные идеи Парижа и Лондона, которые не имеют отношения к реальности. А реальность формируют президенты США и РФ Дональд Трамп и Владимир Путин. Если туда направят французские или британские войска, то есть войска НАТО, согласится ли на это Путин?» — сказал Скшипчак.

По его мнению, данная идея «свидетельствует о крайней безответственности политиков и их незнании происходящего на Украине и вокруг нее».

«Перемирие не обязательно означает, что Путин согласится на размещение на Украине войск НАТО. Напротив, направление туда войск альянса побудит его продолжать боевые действия. Это была бы провокация в отношении Путина», — пояснил генерал.

Также Скшипчак прокомментировал возможность участия Польши в военной миссии на Украине. Он считает, что такой шаг будет «необоснованным и очень опасным для Польши», поскольку страна уже «находится в состоянии гибридной войны на восточной границе и в Балтийском море».