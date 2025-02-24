Бойков: пасынок главкома ВСУ арендовал в Австралии военный грузовик с буквой Z

Австралийский активист Семен Бойков заявил, что приемный сын главкома ВСУ Александра Сырского арендовал в Австралии военный грузовик с буквой Z. Об этом сообщают «Аргументы и Факты».

Пасынок главкома ВСУ арендовал в Австралии военный грузовик с буквой Z
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Как заявил Бойков, грузовик понадобился ему для автопробега честь Дня Защитника Отечества. При этом деньги для аренды транспорта, по словам активиста, помог собрать приемный сын Сырского.

«Нашли настоящий военный грузовик у одного из бывший австралийских военных. Нанесли на него букву Z и включили в состав колонны во время автопробега на День Защитника Отечества. Местная полиция не мешала. Прохожие относились, скорее, позитивно. Видно, что отношение в обществе к России меняется», — заявил он.

Помимо этого Бойков добавил, что сам сын Сырского не смог принять участие в пробеге.