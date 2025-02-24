На Западе жестко отреагировали на слова премьера Дании об Украине

Европейские политики хотят сорвать план президента США Дональда Трампа по урегулированию конфликта на Украине. С таким утверждением выступил аналитик венгерского Центра фундаментальных прав Золтан Кошкович на своей странице в социальной сети Х.

«Довольно отвратительно это видеть, но да, европейская политическая элита, какой бы несостоятельной и бессильной она ни была, попытается саботировать мирную инициативу президента Дональда Трампа любой ценой», — говорится в публикации.