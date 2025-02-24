Будущий канцлер ФРГ сделал заявление касательно сделки России и США по Украине

Сделка России и США по достижению мира на Украине без участия Европы и Киева недопустима. Об этом заявил будущий канцлер ФРГ от Христианско-демократического и Христианско-социального союза (ХДС/ХСС) Фридрих Мерц, передает РИА Новости.

«Мы наблюдаем с большим беспокойством, что в обход европейцев и Украины делается попытка [США] заключить сделку с Россией по Украине», — сообщил Мерц.

Политик добавил, что такое развитие событий «неприемлемо как для Украины, так и для Европы».

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Рано или поздно отношения Германии с Россией придется наладить, но пока нужно продолжать поддерживать Украину. Об этом заявил будущий канцлер от Христианско-демократического и Христианско-социального союза (ХДС/ХСС) Фридрих Мерц, передает РИА Новости.

«Россия исторически и культурно является европейским государством. В один прекрасный день настанет необходимость, когда нужно будет предпринять серьезную попытку налаживания отношений с ней», — отметил политик.

При этом Мерц поддерживает необходимость продолжения помощи Украине, активно выступая за то, чтобы Берлин поставил Киеву дальнобойные крылатые ракеты Taurus.

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Лидер победившего на выборах в Германии блока Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС) Фридрих Мерц в третью годовщину СВО призвал поставить Украину в сильное положение и предоставить ей место за столом переговоров.

Публикация появилась на его странице в соцсети Х.

"Европа неизменно твердо стоит на стороне Украины. Это актуально как никогда: мы должны поставить Украину в сильное положение. Для справедливого мира страна, подвергшаяся нападению, должна участвовать в мирных переговорах", - написал Мерц.

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Кандидат в канцлеры Германии от блока ХДС/ХСС Фридрих Мерц сообщил, что вопрос отправки европейских военных на Украину не стоит на повестке дня. Об этом политик сказал в эфире телеканалов ARD и ZDF

«Это вопрос сегодня вообще не стоит на повестке дня», — отметил Мерц.

По его словам, первый вопрос, который стоит на повестке, — «как дальше поддержать Украину, чтобы она могла обороняться». По его мнению, Европа до сих пор делала это недостаточно.

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Глава лидирующего блока на выборах в парламент ХДС/ХСС Фридрих Мерц, который, вероятно, станет новым канцлером Германии, будет относиться к России жёстче, чем Олаф Шольц. Об этом говорится в публикации газеты Politico.

«Его подход будет жестче, чем Шольца <...> Типичный консервативный западногерманский подход к России — жесткий, и именно отсюда родом Мерц», — говорится в публикации.

Напомним, что Мерц последовательно выступает за продолжение военной поддержки Украины, а также одобряет поставку Киеву крылатых ракет Taurus. Ранее он обещал выставить России ультиматум, чтобы прекратить удары по инфраструктуре, также он не исключает отправку военнослужащих в качестве миротворцев на Украину после завершения боевых действий.

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Вероятный будущий канцлер Германии Фридрих Мерц в воскресенье задался вопросом, сохранится ли НАТО в его "нынешнем виде" к июню в свете комментариев администрации президента США Дональда Трампа относительно того, что Европа должна быстро создать независимый оборонный потенциал.

"Я никогда бы не подумал, что мне придется сказать что-то подобное в телешоу, но после высказываний Дональда Трампа на прошлой неделе стало ясно, что его правительство не слишком заботится о судьбе Европы", - заявил Мерц немецкому общественному телеканалу ARD после того, как его консерваторы победили на национальных выборах в Германии.

Рассуждая о саммите альянса, запланированном на июнь, Мерц заявил, что ему интересно узнать, "будем ли мы тогда продолжать говорить о НАТО в его нынешнем виде или нам придется гораздо быстрее создавать независимый европейский оборонный потенциал". В воскресенье его поддержал исполняющий обязанности министра экономики Роберт Хабек, чья партия "Зеленые" может войти в состав нового коалиционного правительства с консерваторами Мерца.

"Сейчас мы находимся в исторически уникальной ситуации. Американцы не только не оставляют Европу в покое, но и работают против Европы", - предупредил Хабек.

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Итоги прошедших выборов в бундестаг никак не повлияют на поддержку Украины Германией.

Об этом заявила министр иностранных дел Германии Анналена Бербок, передает РИА Новости.

«Любой человек извне или даже изнутри, кто сейчас надеется, что произойдут какие-то изменения в поддержке Украины, я полагаю, слышал, как все кандидаты и вновь избранные представители вчера решительно заявили, что в вопросе поддержки Украины со стороны Германии ничего не изменится», — отметила глава МИД ФРГ.

Бербок добавила, что Германия и ее «демократические партии едины в своей поддержке мира».

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