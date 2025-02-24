Во Франции высмеяли Макрона из-за ситуации в Белом доме

Отказ президента США Дональда Трампа встретить своего французского коллегу Эммануэля Макрона на пороге Белого дома является унижением. Об этом заявил лидер партии «Вставай, Франция» Николя Дюпон-Эньян в соцсети Х.

«Какое унижение после стольких лет раболепства», — отметил политик.

По словам Дюпон-Эньяна, именно так заканчиваются ситуации, когда Франция отказывается от независимой политики и «перестает думать самостоятельно».

Ранее Трамп не вышел встречать Макрона, когда тот прибыл к Белому дому на автомобиле в ходе визита в Вашингтон.