Трамп не вышел встречать прибывшего в Белый дом Макрона

Президент США Дональд Трамп не встретил главу Франции Эммануэля Макрона у входа в Белый дом, у дверей стояла сотрудница администрации. Видео разместил Telegram-канал «Sputnik Ближнее зарубежье».

Накануне глава США обрушился с критикой на премьер-министра Соединенного Королевства Кира Стармера и Макрона. Он обвинил коллег в том, что они ничего не сделали для того, чтобы положить конец конфликту на Украине.

Журналисты отметили, что им не удалось определить, кто конкретно встречал французского лидера, у дамы не было бейджика.

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Напомним, что в 2018 году Трамп встретил французского коллегу по всем правилам протокола – с необходимыми почестями, с парадом и даже с ужином в Маунт-Вернон, особняке Джорджа Вашингтона (как заявил Белый дом, это знак особого уважения со стороны США).

Ранее сообщалось, что президенту Польши Анджею Дуде пришлось больше часа ждать встречи с Трампом в Вашингтоне.