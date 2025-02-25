Верховная рада со второго раза приняла постановление в поддержку продления полномочий Владимира Зеленского «до вступления в должность нового президента». Об этом завил депутат украинского парламента Ярослав Железняк, пишет РИА Новости.

Накануне Верховная рада провалила голосование по постановлению о продлении полномочий Владимира Зеленского. Документ не набрал необходимого числа голосов парламентариев на фоне приезда в Киев делегаций из европейских стран.

Сегодня проект постановления вновь был поставлен на голосование.

«Со второй попытки все же проголосовали сегодня постановление о демократии и поддержке Зеленского и предстоящих выборах. Это то, которое вчера провалили", - написал нардеп Ярослав Железняк в своем Telegram-канале.

Он отметил, что в документе оговаривается, что полномочия Зеленского продлены до вступления в должность новоизбранного президента и «его мандат не ставится под сомнение украинским народом и Верховной радой». При этом выборы должны состояться после завершения конфликта.

Напомним, что срок полномочий Зеленского истек в мае 2024 года. Киев отказался проводить новые выборы, ссылаясь на действующее военное положение, введенное в феврале 2022 года.

Верховная рада провалила голосование за продление полномочий Зеленского

В свою очередь президент США Дональд Трамп указал на необходимость проведения выборов на Украине. По его словам, рейтинг одобрения Зеленского составляет всего четыре процента, и он является «диктатором без выборов».