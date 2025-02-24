СМИ: США заявят о «приверженности миру» в соглашении о ресурсах на Украине

В договор об украинских ресурсах между Киевом и Вашингтоном войдет пункт, в котором США заявят о приверженности прочному миру.

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Об этом сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на источники.

«Согласно проекту документа, США обязуются поддерживать «свободную, суверенную и безопасную» Украину и «прочный мир» в рамках сделки по минералам», — указано в соглашении.

Кроме того, американские власти якобы согласятся на «долговременное партнерство» и просигнализируют о желании инвестировать в украинскую экономику. Отмечается, что договор пока не согласован.

До этого вице-премьер Украины Ольга Стефанишина сообщила, что Киев и Вашингтон находятся на завершающей стадии переговоров по минеральной сделке. По данным агентства Reuters, украинская сторона предложила подписать соглашение во время переговоров лидеров двух стран.