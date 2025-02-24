ЦРУ начало проверку после утечки данных в Белый дом

Центральное разведывательное управление США (ЦРУ) начало официальную проверку после утечки данных в Белый дом, где в письме были раскрыты имена сотрудников на испытательном сроке и рискующих увольнением, сообщает CNN.

По данным CNN, письмо с незасекреченной информацией было отправлено в Белый дом, раскрыв имена сотрудников, нанятых за последние два года, а также тех, кто находится на испытательном сроке, передает РИА «Новости».

Согласно источникам телеканала, эта утечка может поставить под удар безопасность сотрудников, работающих под прикрытием, так как их личные данные могут попасть в руки хакеров, связанных с иностранными правительствами. В связи с этим агентство рассматривает возможность приостановки отправки сотрудников на секретные миссии в уязвимые регионы за границей.

В сообщении отмечается, что ЦРУ оценивает возможный ущерб от утечки данных, поскольку в письме были указаны имена и первая буква фамилии сотрудников, что могло бы раскрыть их роли и поставить под угрозу их безопасность.

Ранее сотрудники семи американских разведывательных ведомств США получили предложения об увольнении в рамках реформы, инициированной главой ведомства по повышению эффективности работы американского правительства Илоном Маском.